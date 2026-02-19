Corea del Sud, il tribunale condanna l’ex presidente Yoon per insurrezione

L’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol è stato condannato all’ergastolo dal tribunale distrettuale centrale di Seul per ribellione, per aver imposto brevemente la legge marziale nel dicembre 2024. Il giudice Jee Kui-youn ha dichiarato Yoon colpevole di ribellione per aver mobilitato le forze militari e di polizia nel tentativo illegale di prendere il controllo dell’Assemblea Nazionale a maggioranza liberale, arrestare politici e instaurare un potere incontrollato per un periodo di tempo “considerevole”. Un procuratore speciale aveva chiesto la pena di morte per Yoon, sostenendo che le sue azioni hanno rappresentato una minaccia per la democrazia del Paese e meritano la pena più severa possibile.

Yoon probabilmente presenterà ricorso in appello contro la sentenza. Yoon, convinto conservatore, ha difeso il suo decreto di legge marziale del 3 dicembre 2024 come un atto di governo necessario contro i liberali, che ha descritto come forze “antistatali” che ostacolavano il suo programma con la loro maggioranza legislativa. Il decreto è rimasto in vigore circa 6 ore prima di essere revocato, dopo che un quorum di parlamentari è riuscito a sfondare un blocco di centinaia di soldati e poliziotti pesantemente armati e ha votato all’unanimità per revocare la misura. Il tribunale ha anche condannato diversi ex funzionari militari e di polizia coinvolti nell’applicazione del decreto di legge marziale di Yoon, fra cui l’ex ministro della Difesa Kim Yong Hyun, che ha ricevuto una pena detentiva di 30 anni per il suo ruolo centrale nella pianificazione della misura e nella mobilitazione dell’esercito.