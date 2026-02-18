Usa, esplode chiesa nello Stato di New York: cinque feriti

Una violenta esplosione, avvenuta martedì 17 febbraio, ha devastato una chiesa, la Abundant Life Church a Boonville, nello Stato americano di New York, ferendo cinque persone, tra cui il pastore e i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di odore di gas nell’edificio. La Polizia dello Stato di New York sta indagando sull’esplosione, che intorno alle 10:30 ha sollevato dense colonne di fumo nero presso la chiesa. L’edificio, situato a circa 80 chilometri a nord-est di Syracuse, sarebbe stato riscaldato con bombole di propano. I vigili del fuoco locali sono stati inviati sul posto, e quattro persone si trovavano nel seminterrato quando è stato acceso il riscaldamento, innescando l’esplosione. Un vigile del fuoco al primo piano, impegnato a ventilare l’edificio, è stato sbalzato contro un muro dall’esplosione, secondo un’indagine preliminare. Il pastore Brandon Pitts, 43 anni, e quattro membri del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Boonville, di età compresa tra 43 e 71 anni, sono stati trasportati in ospedali della zona con ferite. Tutti e cinque risultano in condizioni critiche, ma stabili. Le autorità hanno dichiarato che non ci sono indicazioni iniziali di attività criminali legate all’esplosione. La chiesa ha subito danni ingenti.