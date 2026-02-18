Romania, treni cancellati e aerei dirottati per forti nevicate

Forti nevicate e venti violenti nel sud della Romania, colpita da un’ondata di maltempo e gelo che sta mettendo a dura prova la popolazione. A Bucarest la neve è tale da aver causato ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria; congestionato anche il traffico cittadino, con gli automobilisti che faticano a liberare i loro veicoli dal ghiaccio. Alcune parti delle autostrade sono state chiuse e l’aeroporto della capitale ha annunciato che alcuni aerei sono stati dirottati verso altri scali. Chiusi a loro volta i porti del Mar Nero.