Iran, media: “Teheran ha convocato l’ambasciatore tedesco”

L’Iran ha convocato l’ambasciatore tedesco designato per esprimere una formale protesta contro quelle che Teheran definisce “attività anti-iraniane” sul territorio tedesco e contro le posizioni ritenute “distruttive” da parte di esponenti politici di Berlino. Lo riferisce l’emittente televisiva statale iraniana, secondo cui il diplomatico Axel Dittmann ha avuto un colloquio presso il ministero degli Esteri di Teheran, durante il quale gli sarebbe stata notificata la rimostranza ufficiale del governo iraniano. Al momento non è stato reso noto quando si sia svolto l’incontro.

Le proteste di Monaco

Da parte tedesca, il ministero degli Esteri di Germania non ha rilasciato commenti immediati sull’accaduto. Secondo osservatori e media locali, alla base della convocazione potrebbe esserci il clima di tensione creatosi negli ultimi giorni, anche alla luce della grande manifestazione contro la leadership iraniana che si è svolta sabato scorso a Monaco di Baviera. Alla protesta – organizzata a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco – avrebbero preso parte circa 250.000 persone, un’affluenza descritta come senza precedenti per un evento centrato sulla situazione politica iraniana in territorio tedesco.

La giornata di mobilitazione è stata promossa da Reza Pahlavi, figlio dello scià di Persia deposto nel 1979 e da decenni residente all’estero. Nel corso dell’evento, i partecipanti hanno chiesto maggiore pressione internazionale su Teheran e un rafforzamento delle iniziative diplomatiche a sostegno dei diritti civili e politici in Iran.

La convocazione dell’ambasciatore si inserisce in un contesto di rapporti già complessi tra Iran e Germania, segnati da divergenze su diritti umani, sicurezza regionale e dossier nucleare. Resta da capire se il passo diplomatico iraniano avrà ulteriori sviluppi o reazioni ufficiali da parte di Berlino nelle prossime ore.