Iran, Trump: "Sono cattivi negoziatori ma penso che vogliano un accordo"

Proseguono i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, arrivati al secondo round di Ginevra. “È stata una trattativa molto difficile, come al solito. Sono cattivi negoziatori, perché avremmo potuto raggiungere un accordo invece di inviare i B2 per distruggere il loro potenziale nucleare. Spero che saranno più ragionevoli. Vogliono raggiungere un accordo”, ha detto Donald Trump ai giornalisti parlando dall’Air Force One. Positivo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi secondo cui ci sono stati “buoni progressi” rispetto al round precedente.