Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: 30 persone evacuate – La diretta

Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 di questa mattina a Goppenstein, nel Canton Vallese. A riferirlo la polizia cantonale, che aggiunge che probabilmente ci sono feriti e che un intervento è in corso. Sul sito delle ferrovie elvetiche Sbb si legge che il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen-Brig) e che la causa è una valanga.
Circa 30 persone sono state evacuate dal treno che intorno alle 7 di stamattina è deragliato in Svizzera a Goppenstein, nel Canton Vallese. Lo riferisce la polizia cantonale. Sul sito delle ferrovie svizzere Sbb si legge che il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen – Brig) e che la causa è una valanga.
Secondo il sito di informazione Pomona, rilanciato anche da diversi media svizzeri, a bordo del treno viaggiavano 80 passeggeri.
Traffico ferroviario interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen-Brig), in Svizzera. Un treno è deragliato, probabilmente a causa di una valanga.