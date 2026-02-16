Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 16 febbraio 2026

Ultima ora

Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: 30 persone evacuate – La diretta

Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: 30 persone evacuate – La diretta
Foto di archivio. Monaco, Germania, 2 dicembre 2023 (Lukas Barth/dpa via AP)
LaPresse
LaPresse

E’ successo questa mattina a Goppenstein, nel Canton Vallese. A bordo c’erano 80 passeggeri: ci sono feriti

Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 di questa mattina a Goppenstein, nel Canton Vallese. A riferirlo la polizia cantonale, che aggiunge che probabilmente ci sono feriti e che un intervento è in corso. Sul sito delle ferrovie elvetiche Sbb si legge che il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen-Brig) e che la causa è una valanga

Treno deraglia in Svizzera – Tutte le news in diretta
Inizio diretta: 16/02/26 09:00
Fine diretta: 16/02/26 23:00
Polizia: "Evacuate circa 30 persone"

Circa 30 persone sono state evacuate dal treno che intorno alle 7 di stamattina è deragliato in Svizzera a Goppenstein, nel Canton Vallese. Lo riferisce la polizia cantonale. Sul sito delle ferrovie svizzere Sbb si legge che il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen – Brig) e che la causa è una valanga. 

A bordo del treno viaggiavano 80 passeggeri

Secondo il sito di informazione Pomona, rilanciato anche da diversi media svizzeri, a bordo del treno viaggiavano 80 passeggeri. 

Traffico ferroviario interrotto tra Goppenstein e Brig

Traffico ferroviario interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen-Brig), in Svizzera. Un treno è deragliato, probabilmente a causa di una valanga. 

© Riproduzione Riservata