Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: 30 persone evacuate – La diretta

Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 di questa mattina a Goppenstein, nel Canton Vallese. A riferirlo la polizia cantonale, che aggiunge che probabilmente ci sono feriti e che un intervento è in corso. Sul sito delle ferrovie elvetiche Sbb si legge che il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen-Brig) e che la causa è una valanga.

Treno deraglia in Svizzera – Tutte le news in diretta Inizio diretta: 16/02/26 09:00 Fine diretta: 16/02/26 23:00