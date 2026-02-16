No Other Land, il regista Hamdan Ballal: “Nuova aggressione dei coloni israeliani in casa mia”

Il palestinese Hamdan Ballal, uno dei registi del documentario vincitore dell’Oscar ‘No Other Land‘, ha dichiarato che la casa della sua famiglia a Umm al-Khair, nel sud della Cisgiordania, è stata oggetto di un altro attacco da parte dei coloni. Quattro suoi parenti, ha spiegato, sono stati arrestati durante lo scontro. Ballal ha riferito che un soldato, giunto alla loro abitazione accompagnato da un altro soldato e da un colono-pastore, ha afferrato suo fratello per il collo e ha cercato di strangolarlo. Né l’esercito né la polizia hanno risposto alle richieste di commento sull’incidente. “L’anno dopo aver vinto l’Oscar, le aggressioni sono aumentate in modo significativo. Ogni giorno i coloni arrivano e distruggono i campi, gli alberi, le colture intorno alla casa”, ha dichiarato.