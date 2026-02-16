Navalny, 15 Paesi: “Autorità Russia uniche responsabili morte”

“In occasione della seconda commemorazione della morte di Alexei Navalny in una colonia penale russa, esprimiamo ancora una volta le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia” e “sottolineiamo che le autorità russe rimangono le uniche responsabili”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa da 15 Paesi: Australia, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito. “La sentenza del 3 febbraio della Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre sottolineato che la Russia è responsabile del trattamento inumano e degradante riservato a Navalny durante la detenzione e della mancanza di una risposta adeguata alle sue richieste”, aggiunge la dichiarazione, in cui si sottolinea che “la situazione dei diritti umani in Russia è rapidamente peggiorata prima e dopo questo tragico evento, come dimostrano le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite”.

“Da Cremlino ampio repertorio di tattiche repressive”

“Il Cremlino ha consolidato e ampliato il suo repertorio di tattiche repressive e l’uso improprio della legislazione sulla sicurezza nazionale, in particolare, ha portato a dure condanne contro difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati e medici, tra molti altri. Mentre l’eredità di Navalny perdura, noi sosteniamo i coraggiosi difensori dei diritti umani russi e gli attori indipendenti della società civile che continuano a lavorare con rischi personali sempre maggiori”, scrivono i 15 Paesi. “Secondo l’osservatorio indipendente sui diritti umani OVD-Info, attualmente in Russia sono detenute per motivi politici più di 1.700 persone, compresi prigionieri politici ucraini in prigionia russa; molti di loro per aver denunciato e agito contro l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia. Le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite illustrano come molti prigionieri politici siano torturati, privati di cure mediche adeguate e sottoposti a detenzione psichiatrica forzata. All’interno dell’Ucraina, lo Stato russo ha intensificato la violenza e l’aggressione contro il popolo ucraino. La repressione all’interno della Russia favorisce inoltre la sua aggressione all’estero. Rimaniamo fermi nella nostra posizione: le autorità russe devono rispettare pienamente tutti i loro obblighi internazionali e rilasciare tutti i prigionieri politici”, conclude la dichiarazione.