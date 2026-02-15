Russia propone governance Onu in Ucraina: ipotesi elezioni e trattato di pace

Mosca pronta al confronto con Usa e Ue, ma l’Onu non ha un meccanismo standard

La Russia sarebbe pronta a discutere l’ipotesi di una governance esterna temporanea dell’Ucraina sotto l’egida delle Nazioni Unite. A riferirlo è l’agenzia Agenzia Tass, che cita dichiarazioni del viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin. Secondo Mosca, un’amministrazione internazionale potrebbe favorire lo svolgimento di elezioni democratiche e la formazione di un governo “capace” con cui firmare un trattato di pace formale dopo la conclusione dell’“operazione militare speciale”.

L’ipotesi, viene sottolineato, non sarebbe nuova. Nel marzo 2025 il presidente Vladimir Putin aveva già evocato la possibilità di un’amministrazione esterna per Kiev sotto l’egida delle Nazioni Unite, richiamando precedenti missioni internazionali di peacekeeping. Galuzin ha affermato che la Russia sarebbe pronta a discuterne con Stati Uniti, Europa e altri Paesi.

Obiettivo elezioni e trattato di pace, ma manca un meccanismo Onu standard

Secondo il viceministro, una governance temporanea internazionale consentirebbe di organizzare elezioni democratiche in Ucraina e di portare al potere un esecutivo legittimato, in grado di sottoscrivere un accordo di pace completo e documenti ufficiali sulla futura cooperazione interstatale.

Allo stesso tempo, lo stesso Galuzin ha riconosciuto un nodo giuridico e procedurale: le Nazioni Unite non dispongono formalmente di un meccanismo standardizzato per l’istituzione di amministrazioni internazionali temporanee nei territori colpiti da conflitti. Un elemento che renderebbe complesso, sul piano tecnico e politico, l’eventuale percorso verso una governance esterna dell’Ucraina, tema destinato ad alimentare il dibattito diplomatico internazionale nelle prossime settimane.