Ucraina, Zelensky: “Pronti a nuove elezioni, ma prima serve la fine della guerra”

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe tenere elezioni “il prima possibile”, ma solo dopo la fine dei combattimenti e con adeguate garanzie di sicurezza. Parlando a Politico a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco e rispondendo a domande sulle pressioni internazionali per un voto anticipato, il presidente ucraino ha spiegato che la priorità resta fermare la guerra e che, se gli Stati Uniti vogliono elezioni rapide, “il modo migliore è porre fine al conflitto il prima possibile“. Zelensky ha aggiunto che sarebbe pronto a indire le elezioni qualora il presidente americano Donald Trump riuscisse a spingere il leader russo Vladimir Putin ad accettare un cessate il fuoco di durata sufficiente: “Se il presidente Trump — e credo che possa farlo — convincesse Putin a una tregua di due o tre mesi, allora organizzeremo le elezioni”. Il capo di Stato ucraino ha ribadito che senza una pausa stabile delle ostilità e senza garanzie concrete di sicurezza non sarebbe possibile svolgere consultazioni regolari in un Paese ancora in guerra.

“Putin non è in prigione, è un grande compromesso”

“Abbiamo fatto molti compromessi. Putin e i suoi amici non sono in prigione. Questo è il più grande compromesso che il mondo abbia mai fatto”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando con Politico a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Per Zelensky, l’Ucraina “non può dimenticare” quante persone sono state uccise durante la guerra, ma Kiev è pronta a porvi fine in qualsiasi momento. Putin però “non mostra alcun genuino interesse a farlo, quindi è necessaria maggiore pressione sulla Russia”. “Non credo che vogliano fermare la guerra. Credo che possano farlo… sotto pressione. Ecco perché, finché non c’è abbastanza pressione, giocano”, ha spiegato il leader ucraino. In merito al fatto che gli Stati Uniti stiano esercitando pressioni simili su Ucraina e Russia, Zelensky ha commentato: “Ci sono alcuni pensieri che devo tenere per me”.