Francia, le inondazioni persistono nel sud-ovest del Paese: strade e campi allagati

Le conseguenze di una forte tempesta hanno continuato a sconvolgere alcune zone della Francia domenica, con persistenti preoccupazioni per le inondazioni nel sud-ovest. La Francia ha registrato due morti legati alla tempesta Nils: uno giovedì nel dipartimento delle Landes e un secondo venerdì nel Tarn-et-Garonne. Dipartimenti come Gironda e Lot-en-Garonne sono stati particolarmente colpiti. Le riprese della pittoresca cittadina di Marmande hanno mostrato l’acqua alluvionale, che ha sommerso strade e alberi, interrompendo la vita quotidiana. La scorsa settimana, l’operatore di rete Enedis ha dichiarato che la tempesta aveva lasciato fino a 900.000 clienti senza elettricità nel momento di picco; entro venerdì mattina aveva ripristinato il servizio a circa la metà delle persone colpite e mobilitato 3.000 persone, tra cui 2.100 tecnici.