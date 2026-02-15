Epstein files, Hillary Clinton: “Informazioni preoccupanti e orribili”

Nei file di Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano vengono rivelate “informazioni molto preoccupanti e davvero orribili“. Lo ha dello l’ex Segretaria di Stato americana, Hillary Clinton, ieri ad una tavola rotonda in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, come riporta la Cnn. Alla domanda di un giornalista su come la presunta condotta dei leader occidentali nei file rifletta i valori occidentali, Clinton ha risposto: “È orribile e speriamo che ci saranno continue pubblicazioni ogni giorno che passa”. Clinton ha osservato, tuttavia, che il fatto che il nome di qualcuno sia nei file non significa che abbia commesso un reato. Ha affermato che le informazioni “devono essere totalmente trasparenti” in modo che le persone possano “non solo vedere cosa contengono, ma anche, se opportuno, chiamare le persone a risponderne”.