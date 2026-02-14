Conferenza Monaco, Rubio: “Usa e Europa si appartengono. Von der Leyen: “Rassicurante” – La diretta

Secondo giorno della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. La mattinata si apre con l’intervento del Segretario di Stato Usa Marco Rubio che cerca di calmare le acque dopo le dichiarazioni tutt’altro che distensive del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il leader di Berlino, infatti, ha affermato che l’ordine mondiale come lo conoscevamo non esiste più e che tra Europa e Stati Uniti “si è aperto un divario”, la partnership “ha perso la sua naturalezza”. In programma oggi è prevista la riunione dei ministri degli Esteri del G7 e gli interventi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
“Mentre investiamo in intercettori e sistemi di difesa, la Russia investe per rompere la nostra unità, la nostra unità con voi, l’unità in Europa, nell’alleanza euro-atlantica. Vogliono dividerci. Perché la nostra unità è il miglior intercettore contro i piani aggressivi della Russia – il migliore – e noi lo manteniamo ancora”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.
“Devono esserci reali garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per l’Europa, solide garanzie di sicurezza, e sappiamo chiaramente cosa devono includere queste garanzie, e abbiamo accordi solidi da firmare con gli Stati Uniti e con l’Europa, e pensiamo che l’accordo sulle garanzie di sicurezza debba precedere qualsiasi accordo per porre fine alla guerra”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Queste garanzie rispondono alla domanda principale: per quanto tempo non ci sarà più una guerra? E speriamo che il Presidente Trump ci ascolti. Speriamo che il Congresso ci ascolti. Speriamo che il popolo americano ci ascolti”, ha detto ancora Zelensky.
“Gli Stati Uniti sono completamente impegnati nei confronti dell’Europa, direi più che mai”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando con la Bbc alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Rutte ha parlato di “risultato positivo” delle discussioni relative alla sovranità della Groenlandia e ha aggiunto: “Gli Stati Uniti hanno bisogno della Nato. Hanno bisogno di un’Europa forte e sicura, hanno bisogno di un Artico forte e sicuro, hanno bisogno di un Atlantico forte e sicuro, per la loro stessa sicurezza”.
La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha detto di essere stata “molto rassicurata” dal discorso tenuto oggi dal segretario di Stato Usa, Marco Rubio, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Rispondendo alle domande poste a lei e al premier britannico Keir Starmer dopo i loro interventi dal podio, von der Leyen ha dichiarato di essere d’accordo con Rubio sulla necessità che l’Europa rafforz la sua prontezza e affronti le sfide future. Rispondendo alla stessa domanda sul discorso di Rubio, Starmer ha dichiarato che i commenti del segretario di Stato Usa sono “coerenti” con ciò che lui e von der Leyen sostengono.
Il premier britannico, Keir Starmer, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, pur affermando che l’Europa deve “camminare sulle proprie gambe”, ha detto che gli Stati Uniti restano “un alleato indispensabile”. Dopo avere dichiarato che l’Europa deve essere all’altezza della situazione e spendere di più e coordinarsi di più, Starmer ha aggiunto che “è fondamentale farlo insieme agli Stati Uniti”.
“Siamo orientati a partecipare” alla riunione sul Board of Peace in programma a Washington il prossimo 19 febbraio . Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Vedremo in quale formato”, se da osservatore o in altre modalità, ma “è importante partecipare, per la ricostruzione di Gaza. Anche la Commissione europea parteciperà”, ha dichiarato ancora Tajani.
“Credo che sia giunto il momento di dare vita alla clausola di difesa reciproca dell’Europa. La difesa reciproca non è opzionale per l’Ue, è un obbligo previsto dal nostro stesso trattato, all’articolo 42, paragrafo 7. Per una buona ragione: è nostro impegno collettivo sostenerci a vicenda in caso di aggressione. O, in termini semplici, uno per tutti e tutti per uno. Questo è il significato dell’Europa. Ma questo impegno ha peso solo se si basa sulla fiducia e sulla capacità”. È quanto ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.
“L’Europa deve diventare più indipendente: non c’è altra scelta. Indipendente in ogni dimensione che influisce sulla nostra sicurezza e prosperità. Difesa ed energia, economia e commercio, materie prime e tecnologia digitale. Alcuni potrebbero dire che la parola indipendenza è in contrasto con il nostro legame transatlantico, ma è vero il contrario. Un’Europa indipendente è un’Europa forte. E un’Europa forte rende più forte l’alleanza transatlantica”. È quanto ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.
Standing ovation per il segretario di Stato americano, Marco Rubio, al termine del suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Introducendo la sessione di domande e risposte, il presidente della Conferenza, Wolfgang Ischinger, ha osservato: “Ha colto il sospiro di sollievo in aula mentre ascoltavamo un messaggio di rassicurazione e partenariato? Il suo richiamo alle relazioni interconnesse tra Stati Uniti ed Europa ricorda le dichiarazioni dei suoi predecessori di decenni fa, quando si dibatteva se l’America fosse davvero una potenza in Europa. Grazie per questo messaggio rassicurante sulla nostra partnership”.
“In un momento in cui i titoli annunciano la fine dell’era transatlantica, sia chiaro a tutti che non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio, perché per noi americani la casa può essere nell’emisfero occidentale, ma saremo sempre figli dell’Europa. Le nostre storie e i nostri destini resteranno sempre legati. Abbiamo sanguinato e siamo morti fianco a fianco”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sottolineando i legami storici tra Stati Uniti ed Europa e affermando che Washington vuole costruire “un nuovo secolo di prosperità” insieme agli alleati europei.
“Le vecchie organizzazioni internazionali non devono essere smantellate, ma ricostruite e riformate con urgenza. Le Nazioni Unite hanno un potenziale enorme, ma non sono riuscite a risolvere le guerre a Gaza o in Ucraina, dimostrandosi ripetutamente impotenti. In un mondo perfetto questi problemi sarebbero risolti da diplomatici e risoluzioni, ma non viviamo in un mondo perfetto e non possiamo permettere che chi minaccia i nostri cittadini e la stabilità globale si nasconda dietro astrazioni del diritto internazionale che essi stessi violano”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sottolineando la necessità di riformare il sistema multilaterale e rivendicando il ruolo decisionale degli Stati Uniti nelle crisi internazionali.
“Noi americani a volte possiamo sembrare un po’ diretti e pressanti nei nostri consigli. Il motivo, amici miei, è che ci teniamo profondamente. Ci teniamo al vostro futuro e al nostro e, se talvolta non siamo d’accordo, i nostri disaccordi nascono dal profondo senso di preoccupazione per un’Europa alla quale siamo legati non solo economicamente e militarmente, ma anche spiritualmente e culturalmente. Vogliamo che l’Europa sia forte perché sappiamo che il destino dell’Europa non sarà mai irrilevante per la nostra sicurezza nazionale”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.
Rubio ha aggiunto che sotto la guida di Donald Trump gli Stati Uniti “torneranno ad assumersi il compito di rinnovamento e restaurazione”, sottolineando i legami storici con l’Europa fatti di “storia condivisa, fede cristiana, cultura, eredità, lingua, ascendenza e sacrifici passati”.
Il segretario di Stato ha quindi elencato simboli della cultura europea — da Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven a Dante Alighieri, William Shakespeare, Michelangelo e Leonardo da Vinci, fino ai The Beatles e ai The Rolling Stones, citando anche la Cappella Sistina e la Cattedrale di Colonia — affermando che “testimoniano non solo la grandezza del nostro passato o una fede in Dio che ha ispirato queste meraviglie, ma prefigurano anche le meraviglie che ci attendono in futuro”.
“Gli Stati Uniti e l’Europa appartengono l’uno all’altro”. Lo ha detto il segretario di Stato, Marco Rubio, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Non siamo solo economicamente e militarmente connessi”, ha affermato il segretario di Stato americano. “Siamo anche spiritualmente e culturalmente connessi”, ha aggiunto Rubio.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Monaco ha in programma per oggi incontri con il segretario di Stato Usa Marco Rubio, con il segretario generale della Nato Mark Rutte e con il premier britannico Keir Starmer. Lo riporta l’Ukrainska Pravda, riferendo del programma reso noto dal portavoce di Zelensky, Serhii Nykyforov. Per oggi è inoltre in programma il discorso di Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza.
Il primo incontro per Zelensky sarà quello con il primo ministro del Regno Unito Starmer, che si terrà all’Hotel Bayerischer Hof, sede della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Nel corso della giornata sono poi previsti due incontri ufficiali con gli Stati Uniti: al mattino con un gruppo bipartisan di senatori Usa e nel pomeriggio con il segretario di Stato americano Marco Rubio, che guida la delegazione statunitense. Fra gli altri incontri bilaterali con i rappresentanti di diversi Paesi, è previsto un incontro con il presidente azero Ilham Aliyev, mentre a livello di organizzazioni internazionali sono in programma colloqui con il segretario generale della Nato Mark Rutte.
Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha incontrato nella giornata di ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Affrontando la portata della sfida che l’Europa si trova ad affrontare, i tre leader hanno ribadito il loro impegno a continuare a lavorare insieme, insieme ad altri partner, per rafforzare la difesa e sicurezza collettive, rende noto Downing Street.
I tre hanno convenuto che l’Europa deve intensificare gli sforzi e fare di più per condividere l’onere, proteggendo al contempo la forza duratura del partenariato euro-atlantico. “Dobbiamo sfruttare la nostra enorme capacità di difesa per rafforzare la nostra sicurezza comune e garantire i servizi ai nostri cittadini”, ha dichiarato Starmer. I tre leader hanno confermato il loro costante sostegno all’Ucraina, soprattutto di fronte ai recenti e orribili attacchi della Russia, e il lavoro in corso per garantire una pace giusta e duratura. Merz; Starmer e Macron auspicano ulteriori colloqui a Monaco questo fine settimana.