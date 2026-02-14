Conferenza Monaco, Rubio: “Usa e Europa si appartengono. Von der Leyen: “Rassicurante” – La diretta

Secondo giorno della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. La mattinata si apre con l’intervento del Segretario di Stato Usa Marco Rubio che cerca di calmare le acque dopo le dichiarazioni tutt’altro che distensive del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il leader di Berlino, infatti, ha affermato che l’ordine mondiale come lo conoscevamo non esiste più e che tra Europa e Stati Uniti “si è aperto un divario”, la partnership “ha perso la sua naturalezza”. In programma oggi è prevista la riunione dei ministri degli Esteri del G7 e gli interventi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Conferenza sulla sicurezza di Monaco – La diretta di oggi sabato 14 febbraio Inizio diretta: 14/02/26 08:00 Fine diretta: 14/02/26 23:00