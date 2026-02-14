Conferenza di Monaco, Starmer: "Europa deve essere pronta a combattere se necessario"

Alla Conferenza di Monaco è intervenuto anche il premier britannico, Keir Starmer. Nel suo discorso si è concentrato sulla necessità europea di rendersi indipendente dagli Stati Uniti a livello di sicurezza. “Dobbiamo essere pronti a combattere, se necessario”, ha affermato il primo ministro. “Dobbiamo agire insieme per costruire un’Europa più forte e una Nato più europea. Gli Stati Uniti restano un alleato indispensabile, ma riconosciamo che le cose stanno cambiando. L’Europa deve assumere una responsabilità primaria per la propria difesa”.