Canada, strage di Tumbler Ridge: il primo ministro Carney visita il memoriale

Il primo ministro canadese Mark Carney e il leader conservatore Pierre Poilievre hanno visitato un memoriale per le vittime della sparatoria di Tumbler Ridge. Le autorità hanno detto che il presunto assalitore di 18 anni, identificato come Jesse Van Rootselaar, ha ucciso la madre di 39 anni, Jennifer Jacobs, e il fratellastro di 11 anni, Emmett, nella loro casa nel nord della British Columbia, per poi dirigersi verso la scuola secondaria di Tumbler Ridge, aprire il fuoco uccidendo cinque bambini e un educatore, e suicidarsi. Nell’attacco sono rimaste ferite anche 25 persone. Il motivo rimane poco chiaro.