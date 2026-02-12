Nato, i ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica riuniti a Bruxelles

Gli alleati europei della Nato provano a mettere da parte le preoccupazioni in merito a un allontanamento degli Stati Uniti dal loro ruolo di leadership nella più grande organizzazione di sicurezza del mondo, lasciando proprio agli europei e al Canada il ruolo principale nel difendere l’Europa. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth non partecipa alla riunione dei ministri della Difesa di giovedì al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles, presieduta dal Segretario Generale Mark Rutte. Una seconda assenza, dopo quella del segretario di Stato Usa Marco Rubio alla ministeriale Esteri di dicembre. È raro che i membri di un’amministrazione statunitense manchino a una riunione del Consiglio Nord Atlantico, il massimo organo decisionale dell’organizzazione, a livello di ministri, per non parlare di due riunioni consecutive. Al posto di Hegseth è stato mandato il sottosegretario alla Difesa Elbridge Colby. “Purtroppo per lui, si perde una bella festa”, ha detto ai giornalisti la ministra degli Esteri islandese Katrín Gunnarsdóttir.