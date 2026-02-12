Crans-Montana, i parenti delle vittime si scagliano contro i coniugi Moretti al loro arrivo in procura

Scene tumultuose davanti alla procura di Sion, in Svizzera, all’arrivo dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, teatro dell’incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone. Il giornale svizzero Blick riporta che, al loro arrivo per un nuovo interrogatorio, diversi parenti delle vittime si sono precipitati verso i due gridando “Avete ucciso i nostri figli”. Secondo il quotidiano, la coppia è riuscita a entrare nell’edificio solo sotto la protezione della polizia e in seguito i parenti hanno lasciato l’area.

Le urla dei parenti: “Non bastano i soldi, le vite dei bambini non si comprano”

In un video pubblicato sul sito di Blick, si sente la voce disperata di una donna che urla: “Dov’è mio figlio? Pagherete caro, assassini“. Si sente anche una voce maschile che grida “Prendetevi la responsabilità” e un’altra femminile che grida “Ce l’avrete sulla coscienza”. Poi ancora, fra le lacrime: “Non bastano i soldi, le vite dei bambini non si comprano. Pagate, assumetevi la responsabilità”.