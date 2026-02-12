Accesso Archivi

giovedì 12 febbraio 2026

Bosnia, a Sarajevo un tram deraglia e investe la folla a una fermata: un morto

Un tram è deragliato giovedì pomeriggio e si è schiantato a una fermata affollata nel centro di Sarajevo, uccidendo una persona e ferendone gravemente altre quattro, secondo quanto riferito dalla polizia. Le autorità locali non hanno spiegato la causa dell’incidente, ma hanno affermato che sarà condotta un’indagine approfondita. Alcuni dei sopravvissuti sono gravemente feriti e a una donna è stata amputata una gamba. Sebbene Sarajevo abbia recentemente ricostruito completamente decine di linee tranviarie e acquistato tram nuovi, molti di quelli vecchi, alcuni dei quali hanno fino a 50 anni, sono ancora in uso.