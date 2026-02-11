Accesso Archivi

Crans Montana, Jacques Moretti in aula per nuovo interrogatorio

Jacques Moretti all’arrivo in procura con la moglie Jessica (Foto AP)
LaPresse
Il proprietario del ‘Le Constellation’, Jacques Moretti, è arrivato a Sion nel luogo dove si tiene oggi l’interrogatorio davanti alla procuratrice generale di Sion in merito all’incendio del locale di Crans Montana avvenuto la notte di Capodanno, in cui hanno perso la vita 41 persone, soprattutto giovanissimi che erano lì per festeggiare Capodanno. Moretti era accompagnato dalla moglie Jessica e dai legali.

Intanto è di ieri la notizia, comunicata dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che i feriti italiani ricoverati al Niguarda sono tutti fuori pericolo.

