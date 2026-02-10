Crans-Montana, Bertolaso: “Feriti al Niguarda tutti fuori da pericolo vita”

“Oggi possiamo dire che i ragazzi più gravi sono fuori imminente pericolo di vita“. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, a margine del Consiglio regionale della Lombardia, fa il punto sui feriti nell’incendio di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

Ma la prognosi non è stata ancora sciolta

“La prognosi non è ancora stata completamente sciolta – sottolinea Bertolaso – ma lo facciamo per prudenza, perché con questo tipo di patologie soprattutto i grandi ustionati possono sempre avere delle ricadute o dei problemi soprattutto di carattere infettivo, che ovviamente speriamo non debbano avere, ma dobbiamo fare attenzione. Tutti i ragazzi che erano ricoverati anche in terapia intensiva al Niguarda adesso sono stati trasferiti nel reparto Grandi ustioni del Niguarda stesso. Lorenzo, il ragazzo che sta al Policlinico, oggi farà un’ultima medicazione e poi anche lui in questa settimana torna al centro Grandi Ustioni del Niguarda, perché anche anche lui grazie al cielo sta migliorando sensibilmente dai problemi respiratori che aveva. Anche lui è in uscita dalla terapia intensiva”.

Bertolaso ha sottolineato che “al Centro grandi ustioni del Niguarda a partire dai prossimi giorni avremo una grande classe di studenti, e tra l’altro alcuni di loro sono davvero compagni di classe. Tutti loro erano amici che si sono ritrovati in quella drammatica notte. Li rimettiamo insieme nel Centro Grandi ustioni e insieme faranno tutto il percorso di medicazioni per le ustioni che hanno subito. Ovviamente stanno facendo tutti i vari trapianti, tutte le varie ricostruzioni del tessuto cutaneo. Quindi ci vorrà parecchio tempo per alcuni di loro, però siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo realizzato“.