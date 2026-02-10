Israele, giornalista russo fatto scendere dal volo di Netanyahu per gli Usa

Il giornalista freelance russo-israeliano Nick Kolyohin è stato prelevato questa mattina dagli agenti dello Shin Bet dall’aereo Wing of Zion, dopo essere salito a bordo del volo del primo ministro Benjamin Netanyahu diretto a Washington. Lo riporta Channel 12. Kolyohin afferma di aver ricevuto inizialmente l’approvazione dall’ufficio del Primo Ministro per unirsi al volo insieme a un gruppo di altri giornalisti. “Se ci sono controlli, fateli in anticipo. Perché all’ultimo minuto, e perché senza una spiegazione?”, ha detto all’emittente israeliana. Lo Shin Bet ha affermato in una nota che: “In conformità con la missione e i doveri dell’agenzia previsti dalla legge, l’agenzia è responsabile, tra le altre cose, della sicurezza del primo ministro. In questo contesto, le decisioni vengono prese al fine di ridurre il rischio per il primo ministro e per le informazioni che lo circondano. Per loro natura, non è possibile commentare le ragioni alla base di decisioni specifiche”.

Accusato di promuovere gli interessi di Mosca

Kolyohin lavora come corrispondente per l’emittente televisiva statunitense di destra Newsmax e per l’agenzia di stampa cinese Xinhua, che negli ultimi anni ha suscitato sospetti da parte dei media israeliani per l’uso di contenuti sponsorizzati e per le affiliazioni politiche o statali straniere. L’organismo di controllo dei media Seventh Eye ha accusato Kolyohin, che in precedenza lavorava per l’emittente televisiva israeliana Channel 10 (ora Channel 13), di essere pagato per promuovere gli interessi russi, cosa che lui ha sempre negato con veemenza. Kolyohin ha dichiarato a Channel 12 che tali accuse equivalgono a diffamazione e che sta attualmente portando avanti un procedimento legale civile sulla questione.