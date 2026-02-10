Iran, Netanyahu in partenza per Washington: "Presenterò a Trump nostri principi su negoziati"

(LaPresse) Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, prima di imbarcarsi sul volo che lo porterà a Washington, ha dichiarato ai giornalisti che al presidente Usa Donald Trump presenterà “il nostro approccio basato sui nostri principi in materia di negoziati” con l’Iran. Il primo ministro dello Stato ebraico ha aggiunto Netanyahu che con Trump discuterà di “una serie di argomenti” fra cui Gaza. L’incontro tra i due leader è in programma mercoledì alla Casa Bianca alle 11 ora locale, le 19 in Italia, secondo quanto comunicato dall’ufficio di Netanyahu.