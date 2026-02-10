Francia, abusò di 89 minori tra il 1967 e il 2022: l’appello della procura per identificare tutte le vittime

La procura di Grenoble ha lanciato un appello per trovare le vittime di Jacques Leveugle, ora 79enne, un pedofilo francese che avrebbe operato tra il 1967 e il 2022 in diversi Paesi. Sono già state identificate 89 vittime. L’uomo è stato accusato di stupro e violenza sessuale su minori nel febbraio 2024 e da allora si trova in carcere. Secondo il procuratore di Grenoble, Leveugle lavorò nel sud della Francia, in Algeria, Svizzera, Germania, Niger, Filippine, India, Colombia e Nuova Caledonia. Negli ultimi anni si era stabilito definitivamente in Marocco e tornava regolarmente nell’Isère per far visita al fratello. Fu durante uno di questi soggiorni, nell’ottobre del 2023, che il nipote, approfittando di un’escursione con il padre e lo zio, scoprì una chiavetta usb con numerosi fascicoli, fotografie e scritti sotto forma di “memorie” in cui suo zio raccontava di aver avuto rapporti sessuali con molti ragazzi tra i 13 e i 17 anni.

L’uomo arrestato nel 2024

Il nipote decise di contattare le autorità. La brigata di polizia di Vizille avviò una lunga indagine e riuscì a identificare 89 vittime che subirono abusi tra il 1967 e il 2023. Leveugle fu arrestato nel febbraio 2024 e posto in custodia cautelare. Durante la detenzione ha espresso il suo rimorso. La maggior parte delle vittime ha presentato denuncia, ma nessuna si è costituito parte civile. Parallelamente, è stata aperta un’altra inchiesta su due omicidi che Jacques Leveugle avrebbe commesso: quello della madre, che avrebbe soffocato con un cuscino quando era in fase terminale di cancro nel 1974, e quello della zia novantenne nel 1992, che avrebbe ucciso nello stesso modo, sempre con il pretesto che si trovava in fin di vita.