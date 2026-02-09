Usa, veterano della Marina festeggia il suo 100° compleanno a bordo della corazzata New Jersey

A bordo della corazzata New Jersey, circondato da amici e familiari, John “Johnny Q” Quinesso Sr. ha raggiunto un traguardo importante: il suo centesimo compleanno. Il veterano della Marina della Seconda Guerra Mondiale e volontario di lunga data è stato onorato con un pranzo speciale e una cerimonia di riconoscimento sulla corazzata più decorata della Nazione. Oltre ad aver prestato servizio per tre anni nel Pacifico meridionale come radiotelegrafista di seconda classe, Quinesso ha trascorso più di due decenni come volontario al Battleship New Jersey Museum, condividendo le sue esperienze e istruendo studenti e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il suo servizio lo portò a Wake Island, Guam, Okinawa e Saipan durante alcuni dei combattimenti più intensi della guerra. Un momento, tuttavia, spicca su tutti gli altri. Al largo della costa di Guam, l’equipaggio si stava preparando per un’invasione potenzialmente devastante del Giappone. Una notte, mentre era di guardia alla radio, Quinesso ricevette una trasmissione che avrebbe cambiato il mondo. Il messaggio diceva: “I giapponesi si sono arresi. La guerra è finita“. Quinesso ha raccontato che dopo quel momento sulla nave si scatenò il finimondo, con l’equipaggio che piangeva e si abbracciava.