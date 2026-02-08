Russia, attentato al generale Alekseyev: sospetto arrestato a Dubai

Il sospetto attentatore del Tenente Generale russo Vladimir Alekseyev è stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. A riferirlo è stato il Servizio di Sicurezza Federale russo che ha identificato l’uomo armato che ha tentato di uccidere l’alto funzionario del ministero della Difesa russo come il cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960. L’uomo è stato estradato e arrestato a Mosca.

Chi è il fermato per l’aggressione ad Alekseyev

Korba è originario della regione di Ternopil, in Ucraina. Era arrivato in Russia a fine dicembre per compiere un attacco terroristico per conto dell’Ucraina. La mattina del 6 febbraio, in una casa sull’autostrada Volokolamsk, ha sparato ad Alekseyev almeno tre volte con una pistola Makarov con silenziatore, per poi fuggire. Poche ore dopo, l’assassino ha lasciato il Paese.

L’indagine

I complici di Korba erano i russi Viktor Vasin e Zinaida Serebritskaya. Il primo è stato arrestato a Mosca, la seconda è fuggita in Ucraina. È stato aperto un fascicolo per tentato omicidio, tentato omicidio di un militare e traffico illegale di armi da fuoco.

Generale Alekseyev ha ripreso conoscenza, non è in pericolo vita

Alekseyev è ricoverato in ospedale ma è cosciente e i medici hanno affermato che non è in pericolo di vita. Ne ha dato notizia la Tass. “L’operazione è riuscita. Dopo l’intervento, Alekseyev è stato indotto in coma farmacologico, ma ora ha ripreso conoscenza. Al momento si può affermare con cautela che non è in pericolo di vita”, hanno riferito fonti mediche all’agenzia russa.