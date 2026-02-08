Russia, arrestato sospetto attentatore generale Alekseyev. Tre feriti in un attacco a Kherson

Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha riferito di aver arrestato l’uomo armato che ha tentato di uccidere l’alto funzionario del ministero della Difesa russo, Tenente Generale Vladimir Alekseyev, e un presunto complice. Lo riporta la Tass. Secondo l’Fsb, si tratterebbe del cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960, fermato a Dubai e ora estradato. Una presunta complice dell’uomo armato è fuggita in Ucraina, ha riferito il servizio di sicurezza russo alla Tass.

Gli aggiornamenti in diretta sul conflitto russo-ucraino Inizio diretta: 08/02/26 09:20 Fine diretta: 08/02/26 23:00