domenica 8 febbraio 2026

Russia, arrestato sospetto attentatore generale Alekseyev. Tre feriti in un attacco a Kherson
Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha riferito di aver arrestato l’uomo armato che ha tentato di uccidere l’alto funzionario del ministero della Difesa russo, Tenente Generale Vladimir Alekseyev, e un presunto complice. Lo riporta la Tass. Secondo l’Fsb, si tratterebbe del cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960, fermato a Dubai e ora estradato. Una presunta complice dell’uomo armato è fuggita in Ucraina, ha riferito il servizio di sicurezza russo alla Tass.

Attacco russo su Kherson: ferite tre donne

Un bombardamento russo, nel distretto di Korabelnyi a Kherson, nella tarda serata di ieri, ha provocato il ferimento di tre donne. L’Amministrazione militare regionale di Kherson lo ha dichiarato su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. “Verso le 23.10, i russi hanno bombardato il distretto di Korabelnyi di Kherson con sistemi di lancio multipli. A seguito dell’attacco, tre donne sono rimaste ferite”, si legge nel comunicato. Due delle vittime, di 86 e 44 anni, sono state trasportate in ospedale in condizioni moderate. Sono state diagnosticate lesioni da esplosione, alla testa e all’orecchio. Un’altra residente di Kherson, di 76 anni, è stata assistita sul posto; la donna ha rifiutato il ricovero.

