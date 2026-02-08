Iran, Teheran: “Nulla fermerà nostro arricchimento nucleare, nemmeno la guerra”

“Nessuno ha il diritto di dirci cosa possiamo o non possiamo avere. L’arricchimento è un nostro diritto e deve continuare. Persino gli attacchi alle nostre strutture non sono riusciti a distruggere le nostre capacità”. Così, secondo quanto riporta l’agenzia iraniana Mehr, il ministro degli Esteri di Teheran Seyed Abbas Araghchi, intervenendo al primo Congresso Nazionale sulla Politica Estera e la Storia delle Relazioni Estere a Teheran, ha sottolineato l’indipendenza sovrana dell’Iran e il diritto della nazione a perseguire un programma nucleare pacifico.

“Il nucleare è il nostro potere di dire no”

“La nostra bomba nucleare è il potere di dire di no alle grandi potenze”, ha insistito Araghchi, aggiungendo che l’Iran rifiuta prepotenze e intimidazioni, un principio esplicitamente sancito dalla Costituzione del Paese. “L’atteggiamento militare dei nostri avversari nella regione non ci intimidisce”, ha affermato il ministro degli Esteri. “Crediamo nella diplomazia e nella logica, ma siamo anche preparati alla guerra. Abbiamo il potere”. Araghchi ha sottolineato che la risposta dell’Iran dipende dal tono adottato dagli altri nei confronti del Paese. “Se parlano al popolo iraniano con il linguaggio della forza, risponderemo con lo stesso linguaggio. Se parlano con rispetto, risponderemo con rispetto”, ha concluso.