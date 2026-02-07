Tempesta di neve in Giappone, strade sepolte sotto un muro bianco

Un’abbondante nevicata ha colpito il Giappone creando difficoltà alla viabilità e rendendo quasi impossibile la vita all’aperto. Nelle immagini le città di Aomori e Wakkanai sommerse da una pesante coltre bianca con macchine in difficoltà e la tormenta di neve che travolge tutto con i residenti in difficoltà persino a camminare. L’Agenzia meteorologica giapponese avverte che nel fine settimana sono previste ulteriori nevicate intense nelle regioni costiere occidentali e settentrionali.

L’agenzia ha esortato i residenti locali a rimanere vigili per eventuali interruzioni del traffico e a prestare attenzione alle valanghe nelle zone colpite da forti nevicate dal nord al west del Giappone.