Ucraina, rilasciati 157 prigionieri nello scambio con la Russia

(LaPresse) Momenti di forte emozione in Ucraina, dove numerose famiglie hanno potuto riabbracciare i propri cari dopo il rilascio di prigionieri nell’ambito di uno scambio con la Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato il ritorno in patria di 157 cittadini ucraini, a seguito di colloqui di pace trilaterali svoltisi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito dal leader ucraino, tra le persone liberate figurano militari delle forze armate, membri della Guardia Nazionale e del servizio di guardia di frontiera. Il quartier generale ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra ha precisato che lo scambio ha riguardato 150 soldati e sette civili. A Chernihiv, decine di familiari si sono radunate con le fotografie dei loro parenti dispersi, nella speranza di vederli tornare a casa. I soldati rilasciati avevano preso parte ai combattimenti nelle regioni di Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Sumy e Kyiv, alcune delle aree più colpite dal conflitto tra Ucraina e Russia.