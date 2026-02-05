Savannah Guthrie al rapitore della madre: “Vogliamo sapere se è viva”

(LaPresse) – Savannah Guthrie, conduttrice del programma televisivo ‘Today’ della Nbc, ha inviato un messaggio pubblico al rapitore di sua madre ottantaquattrenne, affermando che la sua famiglia è disposta a negoziare, ma vuole prove che sia ancora viva. In un video pubblicato sui social, Guthrie ha affermato che la sua famiglia ha appreso dai media della richiesta di riscatto per Nancy Guthrie, che secondo le autorità sarebbe stata rapita dalla sua casa in Arizona. “Siamo pronti a discutere. Tuttavia, viviamo in un mondo in cui le voci e le immagini sono facilmente manipolabili”, ha affermato la conduttrice leggendo una dichiarazione, “abbiamo bisogno di sapere senza ombra di dubbio che è viva e che la tenete in ostaggio. Vogliamo avere vostre notizie e siamo pronti ad ascoltarvi. Vi preghiamo di contattarci”. L’anziana è stata vista l’ultima volta intorno alle 21.45 di sabato, quando è stata accompagnata a casa dalla famiglia dopo aver cenato con loro. La sua scomparsa è stata denunciata domenica a mezzogiorno, dopo che non si è presentata in chiesa.