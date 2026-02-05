Caso Epstein, nei file nomi delle vittime, conti bancari e foto di nudo con volti non oscurati

All’interno delle indagini sul Caso Epstein sono state pubblicate foto di nudo, i nomi e i volti delle vittime di abusi sessuali, numeri di conti bancari e di previdenza sociale. Tutte queste informazioni sono apparse nella montagna di documenti resi pubblici venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell’ambito del suo impegno a rispettare una legge che lo obbliga a rendere accessibili i fascicoli delle indagini. Tale legge aveva lo scopo di preservare importanti tutele della privacy delle vittime: i loro nomi avrebbero dovuto essere oscurati nei documenti, così come i loro volti e corpi. Tuttavia, gli errori sono stati numerosi.

Una revisione condotta dall’Associated Press e da altre testate giornalistiche ha rilevato innumerevoli esempi di revisioni approssimative, incoerenti o inesistenti che hanno rivelato informazioni private sensibili. Una foto di una ragazza minorenne al momento dell’assunzione per fornire massaggi sessuali a Epstein in Florida, ad esempio, è apparsa in un elenco delle presunte vittime. I rapporti della polizia con i nomi di molte delle vittime, comprese alcune che non si sono mai fatte avanti per identificarsi pubblicamente, sono stati resi pubblici senza alcuna censura. Nonostante gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per correggersi, un selfie scattato da una donna nuda in un bagno e un altro da una donna in topless sono rimasti sul sito, con le loro età sconosciute ma i loro volti in piena vista.

Il Dipartimento di Giustizia ha attribuito la responsabilità dei problemi a errori tecnici o umani e ha affermato di aver rimosso molti dei materiali problematici e di stare lavorando per ripubblicare versioni correttamente censurate. Ha poi aggiunto che il personale incaricato di preparare i file per la pubblicazione aveva ricevuto istruzioni di limitare le cancellazioni solo alle informazioni relative alle vittime e alle loro famiglie, anche se in molti documenti sono stati oscurati i nomi di molte altre persone, tra cui avvocati e personaggi pubblici. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato inoltre di aver intenzione di oscurare qualsiasi parte di foto che mostrasse nudità e qualsiasi foto di donna che potesse potenzialmente mostrare una vittima.