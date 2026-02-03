Usa, Trump: "Bodycam su agenti a Minneapolis? Decisione di Noem, a me va bene"

“Non è stata una mia decisione. Lascio decidere a lei”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l’annuncio dato dalla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, secondo cui tutti gli agenti federali del Dhs presenti a Minneapolis saranno dotati di bodycam. “In genere sono utili per le forze dell’ordine, perché impediscono alle persone di mentire su ciò che sta accadendo”, ha spiegato Trump. “Ma se lei vuole farlo, per me va bene”, ha aggiunto. Poi sulla sicurezza: “Sono stato eletto con un confine disastroso e ora non entra più nessuno attraverso”