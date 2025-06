Terminate le indagini su Marius Borg Høiby: è libero in vista di un possibile processo e collabora con gli inquirenti

La polizia di Oslo ha annunciato le accuse contro Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa ereditaria di Norvegia, con diverse accuse tra cui stupro, violenza sessuale e lesioni personali, dopo un’indagine durata mesi su un caso che ha coinvolto un numero “a doppia cifra” di presunte vittime. Høiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit e figliastro dell’erede al trono, il principe Haakon, è sotto indagine da quando è stato arrestato più volte nel 2024 con l’accusa di stupro e con accuse preliminari di lesioni personali e danni alla proprietà.

Polizia: “Ha collaborato in interrogatori”

Il procuratore della polizia di Oslo Andreas Kruszewski ha dichiarato che Høiby si è dimostrato collaborativo durante gli interrogatori della polizia, che sono ora terminati. Le prove del caso provengono da fonti che includono messaggi di testo, testimonianze di testimoni e perquisizioni della polizia, ha affermato il procuratore. Le accuse includono un caso di stupro con rapporti sessuali e due casi di stupro senza rapporti sessuali, quattro casi di violenza sessuale e due casi di lesioni personali, ha dichiarato Kruszewksi in una conferenza stampa.

Il 28enne libero in attesa di possibile processo

“Non posso fornire ulteriori dettagli sul numero delle vittime oltre a confermare che si tratta di un numero a due cifre”, ha affermato. L’avvocato difensore Petar Sekulic, in una e-mail inviata all’Associated Press, ha dichiarato che Høiby “sta prendendo molto sul serio le accuse, ma non riconosce alcuna colpa nella maggior parte dei casi, in particolare quelli relativi ad abusi sessuali e violenza”. Høiby, 28 anni, viveva in precedenza con la coppia reale e i loro due figli, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus, ma ora vive in una casa separata nelle vicinanze, secondo Sekulic. L’uomo rimane libero in attesa di un possibile processo e ha diritto alla presunzione di innocenza

