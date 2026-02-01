Venezuela, Laura Dogu arriva a Caracas: riaperta la missione diplomatica americana dopo sette anni

Laura Dogu, capo della missione diplomatica degli Stati Uniti in Venezuela, è arrivata a Caracas per riaprire la missione diplomatica americana nel Paese dopo sette anni di interruzione delle relazioni. La mossa arriva quasi un mese dopo che un’azione militare ordinata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha destituito e arrestato l’allora leader venezuelano Nicolás Maduro. “Io e il mio team siamo pronti a lavorare”, ha dichiarato Dogu in un messaggio pubblicato su X.

Il Venezuela e gli Stati Uniti avevano interrotto le relazioni diplomatiche nel febbraio 2019 su decisione di Maduro. Il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha dichiarato in un messaggio su Telegram che l’arrivo di Dogu fa parte di un programma congiunto per “affrontare e risolvere le divergenze esistenti attraverso il dialogo diplomatico, sulla base del rispetto reciproco e del diritto internazionale”.