Iran, Usa a Teheran: “Pronti all’incontro e a negoziare un accordo”

L’amministrazione Trump ha comunicato all’Iran, attraverso diversi canali, la propria disponibilità a incontrarsi per negoziare un accordo. Lo riporta Axios citando un alto funzionario statunitense. L’iniziativa diplomatica giunge mentre il tycoon ha ordinato un massiccio potenziamento militare nel Golfo, aumentando dunque la posta in gioco sulla possibilità che i colloqui possano scongiurare un attacco a Teheran e una guerra regionale più ampia. Secondo quanto riferito da due fonti regionali ad Axios, Turchia, Egitto e Qatar stanno lavorando per organizzare un incontro fra l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara in settimana.

Trump: “Se non raggiungeremo un accordo scopriremo se Khamenei ha ragione”

Gli Stati Uniti “hanno le navi più grandi e potenti del mondo in quella zona, molto vicine, a un paio di giorni di distanza, e speriamo di raggiungere un accordo. Se non raggiungeremo un accordo, allora scopriremo se aveva ragione o meno“, ha detto il presidente degli Stati Uniti rispondendo ai giornalisti a Mar-a-Lago, come riportato anche da Fox News, dopo che la guida suprema iraniana Ali Khamenei ha minacciato una guerra regionale se gli Usa dovessero attaccare Teheran.

Teheran pubblica l’elenco delle persone uccise nelle proteste

Intanto l’ufficio di presidenza dell’Iran ha pubblicato l’elenco con le identità di 2.986 persone uccise nelle recenti proteste anti-governative. La lista delle vittime è stata diffusa “in base alla politica di trasparenza e responsabilità e per ordine dell’onorevole Presidente”, recita la comunicazione citata dall’agenzia di stampa di Stato iraniana Irna. Tuttavia su presume che il bilancio dei morti sia molto più alto.