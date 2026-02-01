Costa Rica al voto, gli abitanti si recano alle urne per le presidenziali

Circa 3,7 milioni gli abitanti del Costa Rica chiamati al voto per le elezioni presidenziali. Gli elettori costaricani devono scegliere se continuare le politiche del populista conservatore uscente Rodrigo Chaves eleggendo il suo successore designato, Laura Fernández, o dare una nuova possibilità agli altri partiti. Venti in totale i candidati in lizza. L’aumento della criminalità registrato negli ultimi anni in questa nazione centroamericana storicamente pacifica potrebbe essere un fattore decisivo. I costaricani eleggeranno anche una nuova Assemblea Nazionale di 57 seggi.