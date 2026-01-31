Pakistan, i separatisti lanciano decine di attacchi in contemporanea: 21 morti

I separatisti della provincia pakistana del Baluchistan hanno rivendicato la responsabilità di una decina di attacchi coordinati avvenuti sabato mattina nel sud del Pakistan, che hanno preso di mira civili, una prigione di massima sicurezza, stazioni di polizia e installazioni paramilitari. Secondo le autorità, sono stati uccisi undici civili e dieci membri delle forze di sicurezza. Tra i morti nella città di Gwadar nel Baluchistan, ci sono tre donne e tre bambini. I civili uccisi erano di etnia balochi. Almeno 67 separatisti sono rimasti uccisi. Sebbene i separatisti balochi e i talebani pakistani prendano spesso di mira le forze di sicurezza nel Baluchistan e in altre parti del Paese, attacchi coordinati di questa portata sono rari. Le autorità hanno dichiarato che almeno 108 militanti sono stati uccisi in tutto il Balochistan nelle ultime 48 ore, di cui 67 oggi. Gli analisti hanno affermato che si è trattato del giorno più sanguinoso per i militanti degli ultimi decenni. L’organizzazione Baloch Liberation Army (BLA) ha rivendicato la responsabilità degli attacchi. Gli insorti hanno distrutto i binari ferroviari, costringendo le ferrovie pakistane a sospendere i servizi ferroviari dal Baluchistan verso altre parti del Paese. Gli attacchi sono iniziati quasi contemporaneamente in tutta la provincia.