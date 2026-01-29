Ucraina, Trump: “La fine della guerra sta arrivando, Putin ha accettato di non bombardare per una settimana”

Donald Trump parla alla riunione di gabinetto alla Casa Bianca, la prima del 2026, e affronta tutti i temi di attualità di politica interna ed internazionale. Dopo aver attaccato con un post su Truth il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, definendolo un “idiota” e chiedendo che la Fed abbassi i tassi di interesse, il presidente Usa è tornato sul tema, facendo sapere che la “prossima settimana” ci sarà l’annuncio del nome del nuovo presidente della Federal Reserve. Poi sullo shutdown afferma: “Speriamo di non arrivare alla chiusura del governo. Ci stiamo lavorando proprio ora. Credo che ci stiamo avvicinando a una soluzione: “Non credo che nemmeno i Democratici vogliano la chiusura. Quindi lavoreremo in modo bipartisan per evitare la chiusura. Non vogliamo che il governo si fermi”. Senza un intervento del Congresso, i finanziamenti federali per il governo non saranno garantiti oltre venerdì.

“Credo che la fine della guerra in Ucraina stia arrivando”

Il capo della Casa Bianca ha parlato anche di Ucraina. “Ho personalmente chiesto a Putin di non colpire Kiev e varie altre città per una settimana”, ha detto il presidente durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, e il leader russo “ha accettato di farlo“, le parole di Trump. “Abbiamo messo fine a otto guerre e credo che un’altra stia arrivando. Steve Witkoff e Jared (Kushner) stanno lavorando duramente e credo che stia arrivando”, ha aggiunto, in riferimento alla pace in Ucraina.

“Parlato con Rodriguez, riapriamo traffico aereo commerciale con Venezuela”

Gli Stati Uniti riapriranno lo spazio aereo del Venezuela al traffico aereo commerciale, ha annunciato Trump. “Ho appena parlato con la presidente del Venezuela e l’ho informata che stiamo per riaprire tutto lo spazio aereo commerciale sul Venezuela”, ha detto il presidente .

“Gli europei si credono intelligenti ma si stanno distruggendo”

“Gli europei si credono molto intelligenti, ma tra immigrazione e devastazione dei loro bellissimi paesaggi con le pale eoliche si stanno distruggendo“, ha detto Donald Trump. Gli europei “devono diventare più intelligenti prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto il presidente americano.