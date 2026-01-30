Minneapolis, Trump: “Alex Pretti era un agitatore e forse un insurrezionalista”

Donald Trump attacca Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso a colpi di pistola dagli agenti dell’ICE a Minneapolis. Era un “agitatore” e “forse” “un insurrezionalista”, ha scritto su Truth il presidente statunitense. “Le azioni di Alex Pretti sono crollate dopo il video appena pubblicato in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’ICE molto calmo e sotto controllo, per poi prendere a calci un nuovo e costosissimo veicolo governativo, con tanta violenza che il fanale posteriore si è rotto in mille pezzi”, ha aggiunto.

“È stata una vera e propria dimostrazione di violenza e abuso, sotto gli occhi di tutti, folle e fuori controllo. L’agente dell’ICE era calmo e freddo, non facile da essere in quelle circostanze!”. Il capo della Casa Bianca si riferisce alle immagini emerse mercoledì e risalenti al 13 gennaio, cioè 11 giorni prima del suo omicidio da parte degli agenti federali.

Cosa è successo il 13 gennaio

Il 37enne aveva avuto uno scontro con diversi poliziotti dell’immigrazione, che lo avevano spinto e bloccato a terra durante una protesta dopo che lui aveva sputato contro di loro e preso a calci un fanale posteriore del loro suv. Non è noto se qualcuno degli agenti coinvolti fosse presente anche quando Pretti è stato ucciso. L’avvocato che rappresenta i genitori della vittima, Steve Schleicher, afferma che questo incidente precedente non giustifica in alcun modo l’uccisione del giovane.

“Una settimana prima che Alex fosse ucciso per strada, nonostante non rappresentasse una minaccia per nessuno, era stato aggredito violentemente da un gruppo di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement”, fa sapere Schleicher in una dichiarazione scritta. “Nulla di ciò che è accaduto una settimana prima avrebbe potuto giustificare l’uccisione di Alex per mano dell’ICE il 24 gennaio”, ha aggiunto. L’Homeland Security Investigations (HSI), cioè la componente investigativa dell’ICE, sta esaminando i nuovi video e l’incidente, ha fatto sapere un portavoce del dipartimento.

L’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis

Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva, è stato ucciso dagli agenti dell’ICE sabato 24 gennaio a Minneapolis. Vittima di colpi di arma da fuoco, secondo alcuni testimoni non brandiva alcuna arma al momento della sparatoria. Stava cercando di aiutare un’altra persona quando è stato bloccato e colpito da più agenti.

La sua morte (che ha seguito quella di Renee Good del 7 gennaio scorso) ha scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica mondiale e dei Democratici che vogliono che il Border Patrol lasci il Minnesota. Richiesta che tuttavia è stata rispedita al mittente dallo stesso Trump. Nel frattempo migliaia di persone continuano a riempire le strade di Minneapolis e di molte altre città statunitensi per protestare contro le violenze dell’ICE e le morti di Pretti e Good.