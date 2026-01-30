Minneapolis, Bruce Springsteen in concerto a sorpresa canta ‘Power to the People’

Bruce Springsteen accompagnato dall’ex chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello, ha eseguito “Power to the People” di John Lennon, inno di protesta pubblicato nel 1971, durante un concerto di beneficenza a sorpresa a Minneapolis. Lo riporta la Cnn. La leggenda del rock ha incoraggiato la folla nelle proteste contro l’Ice.

“Streets of Minneapolis”

Nei giorni scorsi Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone in risposta a quello che ha definito “il terrorismo di Stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis”. La canzone, scritta sabato e registrata martedì, si intitola “Streets of Minneapolis”. È “dedicata alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Rimanete liberi”, ha affermato The Boss da sempre fermo oppositore di Donald Trump.