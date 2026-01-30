Iran, Trump: "Abbiamo molte grandi navi, sarebbe fantastico se non dovessimo usarle"

“L’ho fatto e ho intenzione di farlo. Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che salpano per l’Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione della presentazione del film su sua moglie Melania Trump, ‘Melania’, al Kennedy Center a Washington, rispondendo a una domanda di una cronista che gli chiedeva se avesse avuto colloqui con la Repubblica islamica negli ultimi giorni e se avesse intenzione di averne altri.