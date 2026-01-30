Cina, Starmer visita i giardini Yuyuan a Shangai

Il primo ministro britannico Keir Starmer venerdì ha visitato i giardini Yuyuan nella storica città vecchia di Shanghai, nell’ambito del suo viaggio in Cina, volto a promuovere le opportunità commerciali per le aziende britanniche nella seconda economia mondiale. Shanghai, centro finanziario del paese, è la seconda tappa della visita in Cina di Starmer dopo l’incontro con il presidente Xi Jinping a Pechino avvenuto giovedì. Il premier di Londra ha passeggiato nei giardini e ha visitato le installazioni luminose e ha incontrato gli studenti di design dello Shanghai International College of Fashion and Innovation, un istituto congiunto tra la Donghua University di Shanghai e l’Università di Edimburgo. Gli studenti hanno mostrato all’inquilino del numero 10 di Downing Street i loro progetti ispirati sia a Londra che a Shanghai, tra cui sculture luminose della Battersea Power Station, un autobus a due piani londinese e un grande gatto bianco con un papillon con la bandiera britannica. Starmer è il primo primo ministro britannico a visitare la Cina in otto anni.