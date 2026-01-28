Ucraina, attacco russo nella regione di Kiev: 2 morti e 4 feriti. Mosca: “Abbattuti 75 droni ucraini”

Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale a più piani a Bilogorodska, nella regione di Kiev. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale Mykola Kalashnyk, citato da Ukrainska Pravda.

Ieri un attacco con i droni a Odessa ha causato il ferimento di otto persone, tra cui due bambini. L’attacco è avvenuto nelle prime ore di martedì: i droni hanno danneggiato edifici residenziali e un cantiere edile.