Ucraina, attacco russo nella regione di Kiev: 2 morti e 4 feriti. Mosca: “Abbattuti 75 droni ucraini”

Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale a più piani a Bilogorodska, nella regione di Kiev. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale Mykola Kalashnyk, citato da Ukrainska Pravda.
Ieri un attacco con i droni a Odessa ha causato il ferimento di otto persone, tra cui due bambini. L’attacco è avvenuto nelle prime ore di martedì: i droni hanno danneggiato edifici residenziali e un cantiere edile.
Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto nella notte 75 droni ucraini sopra il territorio russo. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti. Nello specifico, sono stati abbattuti 24 droni nella regione di Krasnodar, 23 in Crimea, 6 sopra le acque del Mar Nero, 5 nella regione di Belgorod, 4 nella regione di Astrakhan, 3 nella regione di Kursk e sopra le acque del Mar d’Azov, 2 nelle regioni di Voronezh e Bryansk, uno nella regione di Rostov, Tambov e Volgograd.