Svizzera, donna uccisa e italiano ferito gravemente durante una lite: fermato un 24enne

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito a Bellinzona, in Canton Ticino (Svizzera). Lo riferisce Rsi citando la polizia cantonale, secondo cui si tratterebbe di una lite con accoltellamento, che avrebbe coinvolto più persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della cantonale e della comunale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno prestato le prime cure alle due persone. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna, 46enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle ferite. Un 61enne cittadino italiano residente nella regione è stato invece trasportato in ambulanza in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Una terza persona, un 24enne svizzero domiciliato nella regione è stato fermato. Quest’ultimo non ha riportato ferite.