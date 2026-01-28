Regno Unito: Mullally confermata arcivescova di Canterbury

Sarah Mullally è stata confermata oggi arcivescova di Canterbury, diventando la prima donna a guidare la Chiesa d’Inghilterra. La Comunione anglicana mondiale, che comprende la Chiesa episcopale degli Stati Uniti, non ha un capo formale, ma l’arcivescovo è tradizionalmente considerato il suo leader spirituale.

Mullally, 63 anni, infermiera oncologica diventata ecclesiastica, ha assunto ufficialmente le responsabilità del suo nuovo incarico mentre i giudici presiedevano una cerimonia legale che confermava la sua nomina, annunciata quasi quattro mesi fa.

Il cosiddetto servizio di conferma dell’elezione segna una tappa importante per la Chiesa d’Inghilterra, che ha ordinato le sue prime donne sacerdote nel 1994 e la sua prima donna vescovo nel 2015. La chiesa affonda le sue radici nel XVI secolo, quando la chiesa inglese si separò dalla Chiesa cattolica romana durante il regno di Enrico VIII.