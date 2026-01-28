Iran, Trump: “Pronti a intervenire rapidamente”

Continua a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran, con il presidente americano Donald Trump che sul proprio social Truth avverte Teheran di “un’imponente armata” pronta a intervenire come già successo in Venezuela.
“Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – niente armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all’Iran una volta, fate un accordo! Non l’hanno fatto, e c’è stata l’ operazione ‘Martello di Mezzanotte’, una massiccia distruzione dell’Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump.
“Un’imponente Armata si sta dirigendo verso l’Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande di quella inviata in Venezuela, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln. Come per il Venezuela, è pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump.