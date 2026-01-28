Indonesia, frana a Giava Occidentale: il bilancio sale a 34 morti

E’ salito a 34 vittime il bilancio della frana avvenuta lo scorso 24 gennaio nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. Decine di persone risultato ancora disperse. Lo riferiscono le autorità, citate dai media locali. Le forti piogge hanno provocato la frana che ha travolto il villaggio di Pasirlangu, danneggiando gravemente decine di case e causando lo sfollamento di centinaia di persone. Il numero dei dispersi è attualmente 32, ma le autorità locali temono che la cifra reale possa essere più alta. Il cedimento si è verificato sul monte Burangrang.