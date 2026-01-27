Usa, tempesta artica fa 30 morti: temperature percepite fino a -31°

Sono saliti ad almeno 30 i morti nella tempesta artica che si sta abbattendo sugli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime è aumentato dopo che due persone sono state investite da spazzaneve in Massachusetts e Ohio.

I morti nella tempesta

Incidenti mortali con slittini hanno ucciso due adolescenti in Arkansas e Texas, mentre a Emporia, in Kansas, la polizia ha trovato una insegnante di 28 anni morta nella neve dopo che era stata vista uscire da un bar senza cappotto e telefono. A New York City, le autorità hanno dichiarato che otto persone sono state trovate morte all’aperto durante il gelido fine settimana. Le autorità hanno segnalato quattro morti in Tennessee, tre morti ciascuno in Louisiana e Pennsylvania, due morti in Mississippi e uno ciascuno in New Jersey, South Carolina e Kentucky.

Temperature percepite fino a -31°

La neve alta oltre 30 centimetri dall’Arkansas al New England ha bloccato il traffico, causato la cancellazione di voli e provocato la chiusura di molte scuole. New York City ha registrato la giornata più nevosa degli ultimi anni, con accumuli di neve compresi tra 20 e 38 cm in alcuni quartieri. Sebbene le scuole pubbliche siano state chiuse, a circa 500.000 studenti è stato chiesto di collegarsi per seguire le lezioni online. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha riferito che le zone a nord di Pittsburgh hanno registrato fino a 50 centimetri di neve e temperature percepite fino a -31 °C. Le comunità del Midwest, del Sud e del Nord-Est si sono svegliate con temperature sotto lo zero. Per tutti i 48 stati continentali era prevista la temperatura media più bassa dal gennaio 2014, con una media di -12,3°.

Oltre 560.000 blackout in tutto il Paese

Secondo poweroutage.com, negli Stati Uniti c’erano ancora più di 560.000 interruzioni di corrente a causa della tempesta artica che si sta abbattendo sul Paese. La maggior parte di esse si è verificata nel sud, dove le raffiche di pioggia gelata hanno causato la rottura di rami di alberi e linee elettriche, provocando gravi interruzioni di corrente nel nord del Mississippi e in alcune zone del Tennessee. Le autorità hanno avvertito che potrebbero essere necessari diversi giorni per ripristinare l’energia elettrica. Nel Mississippi, le autorità si sono affrettate a fornire brandine, coperte, acqua in bottiglia e generatori alle stazioni di riscaldamento nelle zone più colpite, all’indomani della peggiore tempesta di ghiaccio che abbia colpito lo Stato dal 1994. Almeno 14 case, un’azienda e 20 strade pubbliche hanno subito danni ingenti.

L’Università del Mississippi, dove ieri la maggior parte degli studenti è rimasta bloccata senza elettricità, ha cancellato le lezioni per tutta la settimana, poiché il campus di Oxford è rimasto ricoperto da un pericoloso strato di ghiaccio. Il sindaco di Oxford, Robyn Tannehill, ha dichiarato sui social che sono caduti così tanti alberi, rami e linee elettriche che “sembra che un tornado abbia colpito ogni strada“.

12mila voli ritardati o cancellati

Secondo il sito di monitoraggio dei voli flightaware.com, nella giornata di lunedì 26 gennaio negli Stati Uniti si sono verificati oltre 12.000 ritardi o cancellazioni di voli a livello nazionale. Domenica 25 gennaio, il 45% dei voli statunitensi è stato cancellato, rendendo questa giornata quella con il maggior numero di cancellazioni dall’inizio della pandemia di Covid-19, secondo la società di analisi aeronautica Cirium.