San Pietroburgo, Putin partecipa alla commemorazione dell'anniversario della fine dell'assedio di Leningrado

Vladimir Putin ha deposto dei fiori ai piedi del monumento ‘Frontier Stone’ per commemorare l’82° anniversario della fine dell’assedio di Leningrado durante la Seconda guerra mondiale. Il presidente russo ha anche partecipato a una cerimonia commemorativa al cimitero Piskaryovskoye di San Pietroburgo e ha deposto dei fiori sulla fossa comune. È l’ultima dimora di molte delle vittime dell’assedio di 28 mesi da parte delle forze naziste tedesche durante la Seconda guerra mondiale, terminato nel gennaio 1944.

L’assedio di Leningrado fu un blocco militare imposto intorno alla città dal 1941 al 1944. Durato 872 giorni, è uno dei più lunghi e mortali della storia, con una stima di 1,5 milioni di vittime. Nonostante il bilancio devastante, Leningrado non fu mai conquistata.