Pakistan, più di 70mila persone abbandonano la regione di Khyber Pakhtunkhwa: l'infinita fila di camion

Più di 70.000 persone, per lo più donne e bambini, sono fuggite dalla remota regione di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan al confine con l’Afghanistan, causa di una possibile operazione militare contro i talebani pakistani. Tuttavia, il ministro della Difesa pakistano Khawaja Mohammad Asif ha affermato che non è in corso, né è prevista, alcuna operazione.

Lo scorso agosto, il Pakistan ha lanciato un’operazione militare contro i talebani pakistani nel distretto di Bajaur, nel nord-ovest del Paese, causando lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. L’esercito afferma che continuerà le operazioni di intelligence contro i talebani pakistani, noti come Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP. Sebbene si tratti di un gruppo separato, ha acquisito maggiore audacia da quando i talebani afghani sono tornati al potere nel 2021. Le autorità affermano che molti leader e combattenti del TTP hanno trovato rifugio in Afghanistan e che centinaia di loro hanno attraversato il confine con Tirah, spesso utilizzando i residenti come scudi umani quando i nascondigli dei militanti vengono perquisiti.